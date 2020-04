Médiapro rassurant quant à l'accord avec la LFP

Jaume Roures, président de Mediapro, a indiqué que la pandémie du Covid-19 et ses répercussions ne changeraient rien à l'accord trouvé avec la LFP, concernant la diffusion de la Ligue 1. Sa chaîne de télévision s'adaptera, en fonction de la date de démarrage de la compétition.

"La crise ne va pas éloigner les gens du foot. Peut-être que l'on sera obligé de jouer à huis clos, peut-être que les bars et les restaurants seront fermés jusqu'à je ne sais quand. Mais les gens auront besoin, ou du moins envie, de voir du foot, et le plus vite possible. Pour le moment, on ne voit pas la nécessité de changer quoi que ce soit. On avait prévu de commencer la campagne d'ouverture de la chaîne au mois de juillet, maintenant on ne sait pas si ça va être en juillet ou en août. Mais en principe, on ne va rien changer", a-t-il confié à l'AFP.





"Ca ne va rien changer à l'accord"

Roures a déjà évoqué l'avenir avec certains présidents de Ligue 1 : "On a eu une réunion entre la Ligue et certains présidents. On s'est mis d'accord sur le futur, mais on restera sur les mêmes paramètres en fonction du jour où le championnat commencera. Parce que, annoncer les dates de démarrage de la saison 2020-2021, ce n'est pas exprimer une volonté, c'est mettre des moyens qui ne dépendent pas des clubs et de la Ligue, ça dépend des organisations sanitaires. Mais on est resté sur les mêmes paramètres, ça ne va rien changer à l'accord que l'on a."



Pour rappel, Canal+ et beIN Sports refusent quant à eux de verser les échéances prévues pour la fin de saison. Tous les diffuseurs n'adoptent donc pas la même stratégie, face à la crise.