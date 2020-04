L'UEFA prête à envoyer l'OM en C3 ?

En cas d'arrêt des compétitions nationales, l'UEFA réfléchit à plusieurs possibilités, concernant la sélection des équipes qui participeront aux compétitions européennes. Elle envisagerait notamment la possibilité d'avoir recours au classement UEFA des clubs, ce qui écarterait l'OM de la Ligue des Champions.

D'après les informations publiées par la Repubblica, l'instance européenne a listé plusieurs possibilités, quant à la façon de déterminer les clubs européens, si les championnats s'arrêtent là. Parmi elles figurerait l'option de prendre les mieux positionnés de chaque pays, au classement par points UEFA. A ce jeu-là, l'OM est 53e, tandis que Lyon est 17e et que Monaco est 37e... Heureusement, d'autres procédés, comme la prise en compte du classement actuel, sont également retenus.



On espère bien que l'instance, qui semble avoir pris la fâcheuse habitude de privilégier le maintien de certains "puissants", ne nous jouera pas un mauvais tour. On espère aussi que les dirigeants se tiennent prêts à saisir la justice, en cas de décision aussi ridicule.