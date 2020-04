Fall : "Villas-Boas est fédérateur"

Le Sénégalais, ancien joueur de l'OM, a été interrogé par La Provence.

Pape Fall, 60 ans, a joué à Marseille lors de la saison 1987-1988. "L'an dernier, je me faisais chambrer pour le jeu, le recrutement, c'était terrible, j'avais honte. Et Villas-Boas a tout transformé par son discours, il est fédérateur, il a redonné confiance à ceux qui l'avaient perdu. Et on s'est régalé. J'espère surtout que le championnat va reprendre."



A la reprise de la L1, s'il y a, l'OM occupera la 2e place du classement.