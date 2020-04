Alvaro : "Injuste d'arrêter le championnat"

Le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez s'est entretenu avec un journaliste de l'émission Téléfoot.

"Le meilleur pour tout le monde, ce serait de finir le championnat, par exemple pour nous qui jouons une place qualificative en Ligue des Champions, ou d'autres qui ne veulent pas descendre en Ligue 2. C'est une situation compliquée aussi pour eux, ce serait injuste d'arrêter le championnat et de ne pas réaliser nos objectifs. J'espère qu'on finira au mieux même s'il faut finir la Ligue 1 un peu plus tard, et tenter de la terminer pour que chacun réalise ses objectifs, et jouer les 38 dernières journées de championnat, ce qui serait le plus logique pour tout le monde."



La date de reprise de la L1 n'a pas encore été dévoilée de manière officielle.