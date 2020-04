Un ancien de l'OM critique Deschamps

Jean-Louis Zanon, joueur de Marseille de 1984 à 1987, s'en est pris ouvertement à l'ancien joueur Didier Deschamps, dans L'Equipe.

"Le méchant, il y en avait deux types : celui qui l'était par nature et se donnait le droit d'être lâche par un tacle par derrière, et celui par destination, qui devait se forcer à l'être, car il défendait. Cela le rendait très maladroit. Et puis il y avait des joueurs comme Didier Deschamps, méchant par nature et par destination. Ça ne paraissait pas, mais c'était un vicelard. Je l'ai été aussi. Il se faisait respecter en mettant intelligemment la semelle."



Didier Deschamps n'a jamais évolué avec Jean-Louis Zanon à l'OM, puisque le milieu champion d'Europe était au club de 1989 à 1994.