La LFP répond à l'UNFP

La LFP a publié un communiqué, en réponse aux diverses prises de parole des derniers jours. Elle rappelle que le Conseil d'Administration a déjà voté la reprise du championnat.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Compte tenu des nombreuses prises de parole sur le sujet de la reprise de Ligue 1 et de Ligue 2, la LFP tient à rappeler et préciser les faits suivants :



1. Le Bureau du Conseil d'Administration a voté à l'unanimité le 10 avril dernier un projet concernant la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Une des hypothèses prévoit notamment la fin des championnats 2019/2020 (hors barrages) le 25 juillet et une reprise les 22 et 23 août 2020 de la saison 2020/2021. Cette même hypothèse prévoit un redémarrage de la saison 2019/2020 le 17 juin 2020.



2. La LFP est maintenant en attente des modalités de déconfinement que le gouvernement annoncera à la fin du mois d'avril, et en particulier les conditions dans lesquelles les matchs pourraient se jouer à huis clos.



3. La LFP est également en attente des recommandations de l'UEFA, qui seront présentées lors de son comité exécutif du 23 avril, ainsi que du calendrier des matchs de Ligue des Champions.



4. Enfin et surtout, la LFP a demandé à la commission médicale de la FFF et au représentant des médecins au Conseil d'Administration de la LFP d'élaborer un protocole sanitaire et médical de reprise des entraînements à l'instar de ce qu'ont annoncé la semaine dernière les principaux championnats européens (Bundesliga, Serie A, Liga).



Depuis le début de cette crise, la LFP et tous les acteurs du football ont placé la santé comme la priorité des priorités. Dans ce contexte, la LFP a toujours suivi scrupuleusement les consignes du gouvernement, et travaille en lien avec le Ministère des Sports et le Ministère de l'Intérieur pour étudier les meilleures conditions de la reprise garantissant d'abord la santé de tous les acteurs ainsi que l'équité sportive et la pérennité économique du football professionnel", a-t-elle publié par le biais d'un communiqué.



On sent effectivement que selon les situations, la motivation à reprendre la compétition n'est pas la même.