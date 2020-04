Violences conjugales : l'OM explique son engagement

Le club phocéen multiplie les opérations, en cette période de confinement. Il a expliqué pourquoi il avait choisi d'aider les femmes et les enfants victimes de violences.

"Dès le début de la crise sanitaire, nous avons réfléchi à la façon dont nous pourrions mettre à disposition nos infrastructures. La lutte contre les violences conjugales est vite apparue comme un sujet critique lors de nos échanges avec la Préfecture et la mise à disposition de La Commanderie comme une évidence, a expliqué un porte-parole du club à La Provence. Après les repérages réglementaires, la Préfecture nous a mis en contact avec l'association "SOS Femmes 13" et tout est allé très vite. Les premières femmes sont arrivées, parfois accompagnées de leurs enfants, et une collecte a été lancée auprès des salariés afin de récolter jouets et vêtements utiles à ces femmes qui ont dû quitter leur domicile précipitamment. Tout le monde a été très réactif, et cela fait vraiment chaud au coeur de voir cet élan de solidarité de la part des salariés, ainsi que de montrer que La Commanderie être utile en cette période difficile."



L'OM s'est également engagé par le biais d'une levée de fonds, de messages de prévention, ou encore de soutien aux plus démunis par le biais de la banque alimentaire et les Restos du Coeurs.