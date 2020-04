Mercato : ce qui coince avec Niang

Bilel Ghazi, qui est proche de Mbaye Niang (25 ans), a révélé ce qui pourrait coincer dans ses discussions avec l'OM.

"Entre l'OM et l'entourage de Mbaye Niang, il y a bien des discussions. Maintenant, la difficulté par rapport à ça, ça va être : ‘Quelle est la surface financière de l'OM dans ce dossier-là ?'. C'est plus ça la problématique, a déclaré le journaliste lors d'un live sur Instagram. Aujourd'hui, on sait que c'est un joueur qui intéresse Marseille. La compagne de Mbaye est de Marseille. Ça peut être un challenge intéressant pour lui, surtout si Marseille se qualifie en Ligue des Champions."





"Un autre problème, c'est la crise du coronavirus"

Les négociations concrètes n'ont pas encore commencé : "Aujourd'hui, l'OM n'a pas encore fait une proposition contractuelle à Mbaye. Parce que l'OM n'était pas en capacité de la faire au moment où les premières discussions ont eu lieu. La direction de l'OM a demandé à l'entourage de Mbaye de ne pas prendre de décision en attendant leur retour. Mais depuis cet échange, il y a eu un autre problème, c'est la crise du coronavirus, qui à mon sens, enlève beaucoup de visibilité à Marseille. Donc l'intérêt sportif de l'OM pour Niang est là, mais la faisabilité de l'opération me paraît un peu complexe. En tout cas, c'est compliqué de se projeter", a-t-il ajouté.



Sous contrat avec Rennes jusqu'en 2023, Niang a marqué 10 buts en 26 matchs de Ligue 1, cette saison.