SOS Femmes 13 : "Nous remercions l'OM"

Valérie Secco, responsable de SOS Femmes 13, a remercié le club olympien, lequel met à disposition ses infrastructures pour héberger les femmes et les enfants victimes de violence.

"Le site est quand même assez sympathique, et le mot est faible. Il y a un espace extérieur pour pouvoir marcher, un parcours de santé. Un terrain a aussi été mis à notre disposition pour les enfants. Ils ont des jeux, peuvent faire des activités manuelles. Il y a la télévision, de la lecture, une dame fait de la couture", a-t-elle expliqué dans les colonnes de La Provence. Et d'ajouter : "Nous remercions l'OM. Ce dispositif permet de protéger des personnes en danger ou tellement en difficulté qu'il leur était nécessaire de quitter le domicile conjugal."



18 femmes et enfants sont actuellement logés à la Commanderie.