Baisse de salaires : Mandanda, Payet et Thauvin réfractaires ?

Les noms de joueurs de l'OM qui refuseraient de baisser leur salaire auraient filtré. Steve Mandanda (35 ans), Dimitri Payet (33 ans) et Florian Thauvin (27 ans) seraient opposés à l'idée de répondre favorablement à la demande de Jacques-Henri Eyraud.

Selon les informations contenues dans L'Équipe du jour, Steve Mandanda, Dimitri Payet et Florian Thauvin sont parmi les plus réfractaires aux demandes de Jacques-Henri Eyraud, concernant une baisse de salaire. Le quotidien croit même savoir que certains d'entre eux auraient sondé des avocats, concernant la deuxième demande du président, "qui s'apparenterait à une rupture unilatérale de contrat". Le club, qui aurait donc été menacé par certains, souhaite quant à lui anticiper un possible statu quo sur le versement des droits TV : "Nous considérons que le groupe de travail chargé de discuter avec l'UNFP a trouvé un accord qui va dans le bon sens. Néanmoins, si les droits télé correspondants à l'intégralité de la saison 2019-2020 ne devaient pas être intégralement versés, alors, dans cette hypothèse, il faudra aller plus loin."



À la Juventus, l'ensemble de l'effectif a accepté de s'asseoir sur pas moins de quatre mois de rémunération. Il est néanmoins difficile de se faire un avis, alors que le contenu des discussions n'est pas détaillé. Le média précise effectivement que JHE entendrait profiter de la situation pour réduire de façon définitive le salaire des trois éléments... Info ou intox ?