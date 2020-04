Mercato : l'OM convoiterait Pape Gueye

L'OM aurait un oeil sur la situation de Pape Gueye (21 ans), le milieu de terrain du Havre.

S'après les éléments relayés par Mathieu Grégoire, Andoni Zubizarreta a inscrit le nom du Havrais sur ses tablettes : "Très bonne pioche, et suivi. Mais l'OM part de loin, grosse concurrence", a-t-il indiqué sur CuriousCat.



Sous contrat jusqu'en 2021, Gueye a participé à 25 matchs de Ligue 1, cette saison. Il peut évoluer en relayeur ou dans un poste plus récupérateur. Il serait également suivi par Watford et l'Udinese, lesquels ont le même propriétaire.