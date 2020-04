L'OM avait tenté d'attirer Candela

Vincent Candela a passé l'essentiel de sa carrière en Serie A, à l'AS Rome. L'OM avait tenté de le recruter, en 1997.

Lors d'un live Instagram, l'ancien latéral a évoqué son arrivée dans le club romain, lors du mercato estival 1997. Le club de Robert Louis-Dreyfus avait tenté de le faire signer : "Ce fut une longue négociation, car le père ne voulait pas me lâcher. Le PSG et l'OM me voulaient, aussi, mais je voulais venir en Italie, car la Serie A était la meilleure", a-t-il confié aux internautes.



Candela est finalement resté dans le club de la Louve jusqu'en 2005 et n'est plus revenu en Ligue 1.