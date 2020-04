Garcia militait-il aussi pour une saison blanche ?

Les propos de Jean-Michel Aulas concernant une possible "saison blanche" ont fait un tollé, il y a quelques semaines. Sur un groupe de discussion, Rudi Garcia aurait tenu en parallèle des propos qui paraissait corroborer ceux de son président.

Dans son édition du jour, L'Équipe révèle que Rudi Garcia n'était pas favorable à la reprise de la Ligue 1, au début de la période de confinement. Dans un groupe de discussion WhatsApp réservé aux entraîneurs, l'entraîneur de Lyon aurait "soumis l'idée à ses collègues de ne pas reprendre". Il ne paraît néanmoins pas avoir convaincu grand monde : "Rudi avait initié cette possibilité. Il nous disait par exemple de ne pas nous laisser faire. On s'est demandé quel était son but ? De vouloir s'aligner sur la position de son président, qui avait parlé d'une saison blanche ?", a confié un entraîneur de Ligue 2, resté anonyme.



Le quotidien publie aujourd'hui un entretien de l'ancien coach de l'OM, lequel se dit favorable à une reprise, mais avec beaucoup de conditions et ce qui ressemble à un fort scepticisme, voire un peu de mauvaise volonté : "On veut ne pas avoir à jouer uniquement tous les trois jours. Et on veut au moins deux semaines de trêve."



Pour rappel, Aulas avait évoqué l'idée que la LFP reprenne les classements de la saison passée, pour déterminer les participants aux coupes d'Europe. Lyon pointe actuellement à la 7e place du classement de Ligue 1, à 10 points de la 3e position qualificative pour la Ligue des Champions.