Eyraud : "Je fais confiance aux joueurs"

Jacques-Henri Eyraud est revenu sur les discussions concernant la baisse de salaire des joueurs de l'OM. Il ne désespère pas de trouver un accord, bien que le vestiaire soit pour l'instant partagé.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Dans un contexte aussi exceptionnel, chacun doit prendre sa part de l'effort collectif. Ils savent ce que j'attends d'eux et je leur fais confiance pour qu'ils prennent les bonnes décisions", a confié le président phocéen lors d'une interview donnée sur le site officiel du club. Il refuse de les critiquer : "Les footballeurs millionnaires sont des cibles trop faciles, mais les joueurs ne sont pas ce que l'on décrit trop souvent par méconnaissance : des individus futiles qui collectionnent les montres de luxe, les bagnoles de course ou les petites amies."



La demande concerne bien une baisse "temporaire" de rémunération. S'ils ne le font pas pour JHE, on espère évidemment que les membres de l'effectif le feront pour l'OM.