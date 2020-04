Vélodrome, Colette : "L'impact économique n'est pas négligeable"

Laurent Colette, directeur général de l'OM, s'est exprimé sur le manque à gagner du club, en raison de la fermeture du stade Orange Vélodrome. De nombreux événements étaient effectivement prévus, durant ces semaines de confinement.

"Les chiffres sont confidentiels. Comme on n'est pas qu'un organisateur de matches de foot, l'impact économique n'est donc pas négligeable. Vous pouvez regarder le calendrier prévu pour avril, mai et juin ; il y avait un certain nombre de choses. On est paralysé. Il faut attendre qu'on puisse repartir pour planifier un éventuel rattrapage", a-t-il confié à La Provence.





"On n'a aucun calendrier précis"

Le report des manifestations est complexe : "On essaie de reporter les concerts, mais on n'a aucun calendrier précis, aucune certitude. On ne peut pas donner une date à laquelle l'Orange Vélodrome sera disponible, car cette date peut être au milieu du calendrier de football. L'idée est de le faire, mais on doit attendre un peu pour fixer les dates avec sérieux." C'est beaucoup plus simple avec les séminaires : "C'est facile de reporter ce genre de chose. Quand vous faites une réunion de 50 personnes, vous n'êtes pas forcément tributaires du calendrier. Il faudra juste éviter les jours de match."



Il ne perd enfin pas espoir : "On a même eu, au compte-gouttes, des demandes au cours des dernières semaines d'entreprises programmant des événements pour novembre ou février prochains. On reçoit encore des sollicitations pour avoir des devis et réserver des événements qui pourront se faire si tout va bien dans quelques mois. Les entreprises auront envie de remobiliser leurs troupes. Faire des réunions, des conventions ou des congrès à l'Orange Vélodrome peut faire partie de leur plan de relance", a-t-il conclu.



Le club phocéen perdra également beaucoup si la saison se termine à huis clos. Espérons de bonnes nouvelles, dans les jours et semaines qui arrivent.