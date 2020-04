Eyraud : "Une reprise à huis clos ? Ce serait un crève-coeur"

Lors d'un entretien accordé sur le site officiel de l'OM, Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé sur une possible reprise de la Ligue 1 à huis clos.

"Idéalement, le foot devrait reprendre quand les conditions sanitaires le permettront, dans des stades pleins au milieu de supporters qui chantent, qui crient, qui dansent. Maintenant, si la seule solution pour une reprise en toute sécurité, c'est de jouer des matches à huis clos, il faudra peut-être l'envisager, mais ce serait un crève-coeur", a déclaré le président olympien. Il espère dans tous les cas que la compétition reprendra : "Aucun intérêt à ce que chacun y aille de sa petite musique sur les scénarios de reprise. On le sait tous depuis le début : c'est le virus qui dictera sa loi. On en parlera tous ensemble et j'espère qu'on arrivera à un consensus sur la meilleure manière de reprendre le Championnat", a-t-il ajouté.



La LFP tablait jusque-là sur une possible reprise de la compétition le 17 juin. Il reste à voir si l'épidémie aura suffisamment régressé.