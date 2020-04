Casa de Papel : Luka Peros envoie un message aux Phocéens

Luka Peros, qui joue de la Casa de Papel, a adressé un message au peuple marseillais.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Salut, c'est Luka Peros, Marseille dans la Casa de Papel. Je voulais vous envoyer un message de soutien dans cette crise qu'on traverse. Beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de force. Ne baissez pas les bras comme moi, Marseille, dans la série. Le football me manque, l'OM me manque, mais on reviendra plus forts ! Merci beaucoup à tous les joueurs pour les autographes. Allez l'OM ! On craint dégun les gars", a-t-il lancé dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du club olympien.