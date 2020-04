Une reprise de l'OM ? Boudjellal répond

Mourad Boudjellal s'est exprimé sur un possible rachat de l'OM. Il ne pense pas avoir les moyens.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"L'OM ? Non, c'est un peu cher. Il y a le prix et il y a aussi ce qu'il faut mettre pour combler le déficit. Le mec qui rachète l'OM, je ne vous dis pas ce qu'il mise !", a estimé l'ancien président du Rugby club toulonais lors d'un live organisé sur Zoom et Whatsapp.



Pour rappel, McCourt aurait dépensé environ 250 millions d'euros, depuis son arrivée dans le club phocéen.