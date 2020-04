L'OM s'engage pour les femmes victimes de violence

Le centre d'entraînement de l'OM accueille des femmes victimes de violence.

Selon RMC Sport, le club olympien a mis ses installations à disposition de l'association SOS Femmes 13. Les lits de la Commanderie aident donc à héberger des femmes victimes de violences conjugales ou violences sexuelles. Une vingtaine d'entre elles et de leurs enfants y logeraient actuellement. L'OM offre également trois repas par jour, avec l'appui de Sodexo, et les employés se sont collectés pour fournir des jouets, des livres et des vêtements.



L'aide est particulièrement appréciée, alors que les hôtels sont réquisitionnés pour l'accueil des victimes du coronavirus.