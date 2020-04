Covid-19 : les joueurs opposés à la reprise de la Ligue 1

Les joueurs seraient opposés à la reprise du championnat 2019-2020, dans une très grande majorité.

D'après les résultats d'une consultation lancée par l'UNFP, la grande majorité (94 %) des joueurs de Ligue 1 ne veulent pas terminer la saison, en juin. Ils privilégieraient leur santé et leur sécurité et refuseraient de reprendre "sans garantie sur ce plan". Ils sont également à 80 % contre l'idée d'une saison blanche, et préfèreraient que le classement soit arrêté à la 27e journée (dernière journée complète).



L'UNFP continuerait d'analyser les résultats de son sondage, qui a pris fin vendredi matin.