Mondial 2006 : Materazzi n'a toujours pas digéré les critiques

Marco Materazzi n'a pas digéré le traitement dont il a été l'objet, suite à sa provocation sur Zinedine Zidane, lors de la finale de la coupe du monde 2006.

"Zidane a été protégé par les Français, mais j'ai été fracassé par mes propres compatriotes, pour moi ce ne sont pas de vrais Italiens. Je suis un patriote, et j'ai toujours défendu les couleurs de l'Italie. Leurs critiques, c'est ce qui m'a fait le plus mal après cette coupe du monde. Ces personnes auraient dû embrasser le sol que je foulais, vu que j'ai marqué le but égalisateur", a déclaré l'ancien défenseur de la Squadra Azzurra lors d'un live sur Instagram.



Il y aurait donc de "vrais Italiens" ? Pour rappel, le Français s'était fait expulser après avoir mis un coup de boule à son adversaire, lequel avait insulté sa soeur. Materazzi avait ensuite été critiqué pour son attitude avec le Phocéen.