Ocampos : "Bielsa était comme le professeur de La Casa de Papel"

Lucas Ocampos (25 ans) s'est remémoré le passage de Marcelo Bielsa à l'OM.

"C'était unique de pouvoir être dirigé par Marcelo Bielsa. Bien que je ne le connaissais pas, il a eu beaucoup de commentaires positifs. Un jour, son assistant m'a appelé pour que je parle à Marcelo. Nous avons bavardé et c'est tout. J'ai pris mes affaires et je suis parti à Marseille. Je suis arrivé un mardi et il y a eu le match samedi. Pendant cette période, nous n'avons eu aucun contact, pas même à l'entraînement", s'est souvenu le milieu offensif argentin lors d'un entretien accordé à TyC.



L'Argentin a réussi ses débuts sous le maillot phocéen : "Nous approchions de la fin de la première mi-temps, nous perdions 1-0 (contre Rennes, le 7 février 2015, NDLR). Il m'a appelé, m'a dit qu'il allait entrer et, après 10 minutes sur le terrain, j'ai mis un but. Il m'a appris à prendre de la distance. Il était comme le professeur de La Casa de Papel. Il m'a fait sortir un peu plus tard, j'ai été surpris. Il m'a alors expliqué les raisons et j'ai compris pourquoi."



Ocampos est finalement resté à l'OM jusqu'à l'été dernier. Il a marqué 27 buts et délivré 14 passes décisives en 132 apparitions, sous le maillot marseillais.