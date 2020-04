Uber Eats soutient l'OM

Uber Eats a affiché son soutien à l'Olympique de Marseille, dans le contexte périlleux lié à la crise du coronavirus.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Le contexte ne remet en rien en cause notre partenariat long terme avec l'Olympique de Marseille. Nous sommes toujours très heureux d'être associés à l'OM et nous avons hâte de pouvoir proposer des expériences inédites à tous les fans de football et de l'OM et continuer à les accompagner dans l'internationalisation et digitalisation du club. Aujourd'hui la situation est inédite pour tous les acteurs et notre priorité est de continuer à accompagner et soutenir les restaurateurs et livreurs qui choisissent de continuer à utiliser l'application pour continuer à leur apporter de l'activité et des revenus. Nous sommes mobilisés pour suivre avec eux l'évolution de la situation, nous communiquons presque au quotidien avec tous nos partenaires et c'est notre priorité", a notamment fait savoir le sponsor de l'OM, interrogé par La Provence.



Le quotidien rappelle que le sponsoring est le deuxième poste de recettes du club olympien. L'an passé, il avait atteint 37,2 millions d'euros. Le soutien des sponsors est une bonne nouvelle, dans une marée de mauvaises. D'autres formations, comme les Girondins de Bordeaux, font face à la démission de certains de leurs partenaires : Bistro Régent a par exemple décidé de suspendre son contrat.