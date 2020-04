Deschamps répond aux critiques sur le jeu des Bleus

Didier Deschamps s'est longuement exprimé sur le jeu de ses équipes, et notamment des Bleus. Le technicien ne pense pas avoir un style de jeu établi et ne se laisse plus atteindre par les critiques.

"Je n'aime pas trop parler de philosophie de jeu, de principes de jeu. Ce sont des concepts un peu bateau, qui font intellectuels. Je ne suis pas certain qu'il y ait réellement du contenu à l'intérieur. Le profil d'un 4-4-2 dépend du nombre d'attaquants que vous alignez. Si vous positionnez des milieux ou des ailiers dans les couleurs, ce n'est alors plus du tout le même 4-4-2. Quand on parle de philosophie, tout dépend des joueurs dont on dispose", a estimé le sélectionneur lors d'un long entretien accordé à L'Équipe.





"L'Espagne a marqué 8 buts en 2010..."

Il ne vise pas à laisser une empreinte en termes de révolution tactique : "Ce n'est pas du tout moteur pour moi. Peu importe le nom des entraîneurs passés, on ne peut pas faire pareil. Il faut avoir ses propres convictions et savoir s'adapter à la situation et aux joueurs dont on dispose. Le maître mot, c'est ça : s'adapter. (...) Tout entraîneur est jugé sur ses résultats. Il y a différentes façons de gagner les titres. Est-ce plus valorisant en jouant d'une façon plutôt qu'une autre ? Je suis convaincu qu'il n'y a pas qu'une seule voie. On peut reprendre l'exemple de l'Espagne, double championne d'Europe et championne du monde avec une grande possession. Lors de la Coupe du monde 2010, elle a marqué huit buts, alors qu'elle a eu systématiquement le ballon. Ce qui signifie qu'elle n'a pas été extrêmement efficace. Il y a du bon partout, il faut se l'approprier et s'adapter en fonction des joueurs qu'on a." Il donne désormais moins d'importance aux attaques dont il est l'objet : "Les critiques m'atteignent de moins en moins. Et ça date de bien avant le titre de champion du monde. Avant l'Euro 2016 même. L'âge, sûrement..."



Certains voudraient certainement minimiser ce que représente un titre de champion du monde. Comme tous les sélectionneurs qui ont soulevé le trophée ultime, il laissera bien sûr sa trace dans l'histoire du football.