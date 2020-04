Les sponsors ne lâchent pas l'OM

Les sponsors affichent un "soutien total" à l'OM, en cette période de crise économique.

Pour rappel, l'OM classe ses partenaires en fonction des investissements. Dans son édition du jour,a indiqué qu'il y avait les majeurs, Uber Eats et Puma, les premiums, Orange, Iqoniq, Hotels.com, Parions Sport, la CEPAC et Boulanger, et les officiels, Intersport, EA Sports, Coca-Cola, Toyota et Onet. Contactés par le quotidien, ceux des deux premières catégories ont fait part de leurà l'OM. Quand d'autres clubs, comme Bordeaux, sont lâchés au pire des moments, c'est bon de le savoir.Pour rappel, les formations de Ligue 1 font face au refus des diffuseurs d'honorer leurs dernières échéances.