Courbis : "Avec Belmadi, on est restés en très bon terme"

Rolland Courbis s'est remémoré le passage de Djamel Belmadi à l'OM. Il a particulièrement apprécié sa personnalité.

"Il n'a pas la mémoire courte"

, s'est souvenu l'ancien coach phocéen pour

Et de poursuivre : "Quand je suis revenu au stade Vélodrome avec Lens, évidemment, j'étais plutôt sifflé qu'applaudi. Mais lui malgré ça, il était venu me saluer, m'embrasser comme si de rien n'était, car il pensait que j'avais filé un coup de main pour sa carrière, et ça m'avait fait très plaisir. Il n'a pas la mémoire courte. C'est un gars reconnaissant, et ce n'est pas pareil chez tout le monde."



Belmadi a participé à 76 rencontres sous la tunique de l'OM, entre 1997 et 2003. Il a aussi inscrit 14 buts.