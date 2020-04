Benedetto : "Les supporters de l'OM m'auraient tué"

Dario Benedetto (29 ans) a révélé qu'il avait échangé son maillot avec Edinson Cavani (33 ans), lors du dernier PSG-OM.





"J'avais échangé mon maillot avec lui, mais en cachette (rires), car sinon les supporters de l'OM m'auraient tué tellement ils sont fanatiques. Mais c'est le seul échange ou dialogue que j'ai eu avec Edinson. J'aime beaucoup ce joueur, son style de jeu, et je l'imagine très bien à Boca, qui a besoin de ce type d'attaquant. C'est un joueur très complet, les Uruguayens ont beaucoup de personnalité et s'il devait aller à Boca, il aurait beaucoup de succès là-bas", a confié l'attaquant olympien lors d'un entretien donné à la radio Mitre.



Pour rappel, l'équipe d'André Villas-Boas s'était inclinée 0-4, sur le terrain qatari. On espère un match très différent, lors du retour.