Mercato : Joao Mario sur les tablettes de l'OM ?

L'OM aurait pris des renseignements sur Joao Mario (27 ans), le milieu de terrain prêté par l'Inter Milan au Lokomotiv Moscou.





Selon les informations obtenues par FcInterNews, le club phocéen a sondé l'international portugais (46 sélections), en vue d'un possible transfert, l'été prochain. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Nerazzurri, il pourrait effectivement bénéficier d'un bon de sortie, lors du mercato qui arrive. Il a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives en 11 apparitions dans le championnat russe, cette saison, mais la formation moscovite n'envisagerait pas de lever son option d'achat, jugée trop élevée (18 millions d'euros).



En 2016, l'Inter Milan avait déboursé 40 millions d'euros pour s'attacher ses services. Son nom avait déjà été cité à l'OM, lors de l'été 2019.