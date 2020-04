2019-2020 : un déficit supérieur à 100 ME ?

La crise du coronavirus a de grosses répercussions sur les finances de l'OM, lesquelles étaient déjà dans le rouge vif. Le déficit du budget 2019-2020 pourrait être supérieur à 100 millions d'euros.





D'après les éléments recueillis par La Provence, le déficit 2019-2020, hors Covid-19, devait déjà atteindre 70 millions d'euros. Si Jacques-Henri Eyraud évoque dans ses interviews la phase 1 et les gros investissements post-achat, on peut surtout considérer qu'il a été généré par un manque de maîtrise et l'inexpérience des dirigeants. Alourdi par l'impact de la crise liée à la pandémie du Covid-19, il pourrait finalement être supérieur à 100 millions d'euros. Car si un club comme Brest, qui prône l'arrêt des compétitions, a perçu la quasi-intégralité de ses droits TV, l'OM n'en a touché que 41 %, bien qu'il ait joué 73 % de ses matchs. Et Canal+ et beIN Sports ne veulent plus verser le reste.



Difficile de savoir dans quel état le club phocéen terminera l'exercice et s'il parviendra à amoindrir son déficit lors d'un mercato qui s'annonce très particulier. Frank McCourt aurait récemment injecté de nouveaux fonds, mais on en ignore le montant.