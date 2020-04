Mercato : l'OM suivrait Musaba

L'OM aurait coché le nom d'Anthony Musaba (Nijmegen, 19 ans). Des discussions seraient même en cours.





Selon les informations rapportées par le journaliste Manu Lonjon, le club olympien est sensible aux prestations réalisées par l'ailier de Nijmegen. Au point que des négociations auraient déjà débuté, en vue du prochain mercato. Il devra toutefois composer avec une féroce concurrence, puisque le Borussia Dortmund, Valence et Stuttgart seraient aussi sur le coup.



Cette saison, Musaba a marqué 7 buts et délivré 5 passes décisives en 25 apparitions, en D2 néerlandaise. Son contrat court jusqu'en 2021.