Un départ à cause de Tevez ? Benedetto répond

Dario Benedetto (29 ans) a réagi concernant la rumeur d'une dispute avec Carlos Tevez (36 ans), lorsqu'il était à Boca Juniors. Il assure ne pas avoir rejoint l'OM pour cette raison.





"C'est un mensonge de dire que je suis parti de Boca à cause d'une embrouille avec Tévez. Avec Carlos, j'ai une bonne relation. Nous avons mangé ensemble et nous avons une très bonne relation, a déclaré l'attaquant phocéen lors d'une interview donnée à Radio Mitre. Je ne sais pas qui a inventé cela, mais c'est un mensonge. Le seul motif de mon départ est mon envie de réaliser mon rêve de jouer en Europe. À l'époque, si vous m'aviez demandé si je voulais quitter Boca, j'aurais dit que je ne voulais pas. Je l'ai toujours dit, je ne pensais pas quitter Boca. Toutefois, avoir une si grosse opportunité à 29 ans, c'est très difficile d'avoir une offre comme celle-ci qui arrive à mon âge et de jouer en Europe. J'ai accepté, car je devais l'accepter, même si je ne voulais pas. Aujourd'hui, je ne regrette pas et je pense avoir pris la bonne décision."



Pour rappel, Benedetto a défendu le maillot des Xeneizes de 2016 à 2019.