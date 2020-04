Benedetto trouve normal de baisser son salaire

Dario Benedetto (29 ans) a évoqué une possible réduction de sa rémunération. Il comprend que les joueurs soient amenés à faire des efforts.





"L'économie du foot est évidemment très affectée. Dans la majorité des clubs, il y a des baisses de salaires. Les clubs n'ont plus de recettes quand le foot s'arrête, ils perdent beaucoup d'argent. Si on peut donner un coup de main de notre côté, je pense que c'est une bonne chose d'accepter une baisse de nos revenus. Il y a bien pire que cela en ce moment, donc on ne doit pas s'inquiéter pour une baisse de salaire", a-t-il indiqué lors d'un entretien donné sur Radio Mitre.



Des discussions sont actuellement en cours entre les joueurs de l'OM et leur président, concernant une possible baisse de salaire. Pour rappel, les joueurs de la Juventus ont par exemple accepté de se passer de salaire pendant quatre mois (mars, avril, mai et juin).