L'anecdote tactique de Cissé sur Deschamps

Edouard Cissé s'est remémoré la préparation d'un match contre Bordeaux, avec Didier Deschamps.





"A l'entraînement, juste avant d'affronter en de saison Bordeaux, on développait du jeu. Il nous avait interpellés : "Vous voulez imposer votre jeu à une équipe qui est rodée depuis des mois ? Si vous voulez. Mais on n'est pas encore prêts." On avait alors décidé de leur laisser la balle et on avait obtenu un résultat chez eux (0-0). Il nous a convaincus qu'on pouvait gagner en étant moyens", s'est souvenu l'ancien milieu de terrain de l'OM dans les colonnes de L'Équipe.



Pour rappel, depuis le passage en Ligue 2, les seuls titres remportés par l'OM l'ont été avec Didier Deschamps.