Mandanda : "Le Vélodrome me manque"

Steve Mandanda (35 ans) a détaillé ses journées de confinement. Le capitaine de l'OM passe notamment du temps avec son fils et s'entretient régulièrement avec les dirigeants.





"Certains jours sont plus longs que d'autres. On a un programme d'entraînement personnalisé, donc le matin je m'entraîne. L'après-midi, je fais des petites séances avec mon fils, on joue à la Play, on fait les devoirs. Le foot me manque, le Vélodrome me manque, mais il y a plus important. J'ai très régulièrement le président, le coach et Andoni au téléphone, pour prendre des nouvelles et parler de la suite. On a aussi un groupe Whatsapp avec toute l'équipe, ça discute de tout et de rien, ça rigole aussi. Les salaires ? Le foot, on tape toujours dessus plus facilement. On n'y est pour rien. Mais on verra comment ça va évoluer", a expliqué le gardien de but phocéen alors qu'il était interrogé par L'Équipe.



Il a également commenté la polémique de la saison blanche, lancée par Jean-Michel Aulas il y a quelques semaines : "On fait une belle saison, on est deuxièmes. Si cela devait changer, ce serait une grande injustice. Mais encore une fois, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de vaincre ce virus."



Pour rappel, Mandanda en est à 549 matchs disputés sous les couleurs de l'OM, depuis 2007.