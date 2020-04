Villas-Boas : "Je maintiens un contact régulier avec le groupe"

André Villas-Boas, qui vit son confinement au Portugal, a donné quelques précisions sur sa situation. Il s'entretient régulièrement avec les joueurs.





"Comme tout le monde, nous ne savons pas quand ni comment nous allons pouvoir reprendre une activité normale, et les questions essentielles ne sont de toute façon pas celles-ci. Ma priorité, c'est la santé de mes joueurs et de leurs proches, a expliqué l'entraîneur de l'OM à L'Équipe. Je suis reparti chez moi, au Portugal, comme la plupart de mon staff, mais je parle régulièrement avec les capitaines, Steve (Mandanda), Dimitri (Payet) et Florian (Thauvin). Je maintiens un contact régulier avec tout le monde et avec mon staff aussi, via un groupe Whatsapp. On a fait attention à ce que tout le monde respecte bien les consignes, que chacun reste chez lui, ait un comportement civique. Nous ne nous sommes pas vus physiquement depuis plus d'un mois maintenant, mais les séances collectives de travail physique permettent de garder un contact et un peu de lien. C'est essentiel dans cette période-là."



La LFP paraît pour l'instant tabler pour une reprise du championnat de Ligue 1 le 17 juin.