Rongier détaille son confinement

Valentin Rongier (25 ans) s'est exprimé sur son confinement. Il tente de garder la forme en s'imposant des séances individuelles. Il travaille également avec ses coéquipiers, par visioconférence.





"Heureusement, je ne suis pas seul ici, je vis avec ma copine et mon chien. J'essaie de cadrer mes journées pour ne pas trop me décaler ni me morfondre sur la situation. Je ne suis pas le genre à me réveiller à midi, de toute façon ! J'occupe mes journées avec les séances collectives, quand elles ont lieu, et une individuelle. J'essaie de varier le travail : si je cours sur le tapis le matin, je vais faire du renforcement musculaire l'après-midi. Le but, c'est d'être prêt quand la saison recommencera. Ensuite, je regarde des séries, je lis aussi, dernièrement un bouquin sur Kilian Jornet, l'ultra-trailer. Nous avons l'habitude de nous déplacer souvent, d'être dans les avions, les hôtels, alors cette période est forcément étrange. Heureusement, notre métier nous a appris à nous adapter à toutes les circonstances", a confié le milieu de terrain dans les colonnes de L'Équipe du jour.



Cette saison, Rongier a participé à 28 matchs, toutes compétitions confondues, sous la tunique de l'OM. Il s'est imposé comme l'un des éléments importants de l'entrejeu phocéen.