Vers une vente de l'OM ? Eyraud répond

Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé sur les rumeurs de mise en vente de l'OM. Il a démenti fermement l'information.





Lors d'un entretien accordé à L'Équipe, le président olympien a évoqué l'engagement de Frank McCourt et répondu aux rumeurs concernant une possible vente du club : "La situation difficile que vous décrivez est liée à la phase 1 de notre projet qui s'est traduite par un investissement massif dans la relance de ce club, l'amélioration de nos infrastructures, la relance à marche forcée de notre formation. Le club nécessitait une injection de capital extrêmement important. Grâce à la contribution de Frank, on a changé le profil de ce club, dans sa structuration et dans ses résultats. L'équilibre financier, la pérennité économique sont désormais des objectifs essentiels de notre deuxième phase du projet, fair-play financier ou pas. Évidemment, ce virus arrive au mauvais moment puisque nous étions sur une très bonne dynamique, sportive, internationale, etc. Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake-news. Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit", a-t-il lancé au quotidien.



Pour rappel, le journaliste Romain Molina a affirmé à plusieurs reprises que l'OM était déjà en vente.