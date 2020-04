Molina donne des précisions sur la vente de l'OM

Dimanche, le journaliste Romain Molina a affirmé que Frank McCourt cherchait à vendre l'OM, qu'il a acheté en 2016.





Sur son compte Instagram, le journaliste a précisé ses propos : "Je voulais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit sur l'OM lors de mon dernier live. Cela a provoqué un ramdam et honnêtement, j'ai du mal à comprendre car j'en parlais encore à d'autres personnes dans le milieu du foot aujourd'hui et c'est un peu un truc que tout le monde sait. Aujourd'hui en France, il y a énormément de clubs qui sont à vendre. Les propriétaires cherchent à vendre et sont plus qu'à l'écoute. (...) Aujourd'hui Marseille, oui je le redis, ils recherchent pour trouver de nouveaux acquéreurs et cela fait un moment d'ailleurs. Donc je suis très surpris du ramdam que ça a fait. (...) Vouloir vendre c'est bien, mais pouvoir vendre c'est mieux. (...) Donc je n'en sais pas plus, mais je voulais préciser".