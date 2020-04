Doria raconte son meilleur souvenir à l'OM

Le défenseur brésilien a accordé un entretien à So Foot.





"Mon plus beau but ? Je me souviens oui ! J'ai marqué face à Lyon, c'était une super ambiance au stade et j'avais fait la célébration de Salt Bae (un cuisinier turc qui sale la viande d'une manière originale). Une semaine plus tôt, j'avais déjà marqué contre Lyon. En plus, c'était un super match, une victoire en coupe contre un rival important. C'était vraiment mon meilleur souvenir, le meilleur moment de mon passage à l'OM !" a révélé Doria (25 ans).



Le joueur est resté quatre saisons à Marseille (2014-2018), dont trois en prêt (São Paulo, Grenade, Malatyaspor). Il évolue aujourd'hui à Santos Laguna, au Mexique.