Une reprise de la L1 en juin ?

Le championnat de France pourrait reprendre sa marche en avant dans deux mois.





D'après les informations de RMC Sport, les dates du 3 et du 17 juin 2020 sont envisagées par la LFP, alors que le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé hier soir que les rassemblements collectifs dans des enceintes ne pourraient survenir avant la mi-juillet. Cette reprise de la L1, si elle se faisait, serait donc nécessairement à huis-clos. Un président de L1 a expliqué la problématique du calendrier à RMC : "Si on reprenait le football fin mai, c'est possible de finir les 10 matchs de L1. Mais si on reprend le football après le 15 juin, en comptant les semaines de préparation, c'est impossible de jouer 10 matchs en moins de 30 jours."



En envisageant une reprise le 3 ou le 17 juin, cela semble pourtant bien l'idée de la LFP.