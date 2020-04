Dugarry trouve la sortie d'Eyraud "inadmissible"

Sur RMC, le consultant champion du monde 1998 a critiqué Jacques-Henri Eyraud.





Récemment, dans l'émission de Yann Barthès Quotidien, le président de l'OM avait demandé à ses joueurs d'être "au rendez-vous de l'histoire" en acceptant des baisses de salaire importantes, en lien avec la crise du coronavirus. Christophe Dugarry n'a pas apprécié cette déclaration : "Je ne voulais pas que certains présidents se servent de cette crise pour gommer leurs erreurs, et c'est le cas avec le président Eyraud. Il est là pour chercher des solutions pour son club, pour trouver un deal avec ses joueurs. Il a eu une phrase qui m'a dérangé, pour mettre la pression sur les joueurs. Je trouve ça inadmissible. Si le championnat ne reprend pas, ce n'est pas la faute des joueurs. Si le club ne va pas bien financièrement, c'est la faute du président Eyraud qui a donné des salaires trop importants et qui le regrette. Si un joueur refuse, il sera accusé de mettre le club en péril, alors que c'est le faute d'Eyraud."



Dans la même émission, Eric Di Meco a lui affirmé que Jacques-Henri Eyraud avait raison de défendre "son club" et "de faire prendre conscience aux joueurs de la situation".