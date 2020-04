Les coachs de L1 et de L2 font un don

Les entraîneurs évoluant en France veulent aussi participer à l'effort national pour combattre l'épidémie du Covid-19.





Selon les informations de L'Equipe, tous les entraîneurs de L1 et de L2, dont André Villas-Boas fait évidemment partie, ont discuté via la messagerie Whatsapp pour faire un don collectif, pour lutter contre l'épidémie. La somme pour l'instant récoltée s'élève à 130 000 euros.



D'après le média, le coach le mieux payé de L1, Thomas Tuchel (PSG), a fourni le plus gros montant.