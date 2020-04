Cascarino : "Pires a eu beaucoup de difficultés à Marseille"

Tony Cascarino s'est remémoré le passage de Robert Pires à l'OM. Il pense que le milieu offensif y a connu des moments très difficiles.





"J'ai joué contre Pires, à Metz, et je savais qu'il était un vrai talent. Il avait très bien joué, mais il était très jeune. Puis il est allé à Marseille, et il y a été indifférent. Tout le monde parlait de Cantona, en France, et de tous les problèmes qu'il avait. Mais Robert Pires a eu beaucoup de difficultés durant sa deuxième année à l'OM. Les supporters étaient sur son dos et cela a vraiment été une période controversée dans le football français. Il n'est resté que deux ans et il n'a pas bien joué. Il a eu un peu de mal à s'en sortir, surtout la deuxième saison, quand ils ont échappé de peu à la relégation", s'est souvenu l'Anglais lors d'un entretien donné à Talk Sport.



Pires a inscrit 14 buts en 93 matchs, avec l'OM. Il y a malgré tout réalisé quelques bonnes choses et a certainement pesé dans le maintien de 2000. Il a ensuite été transféré à Arsenal pour 9,8 millions d'euros. Il y est resté six saisons.