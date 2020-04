Ravanelli explique pourquoi il aurait pu ne pas venir à l'OM

Fabrizio Ravanelli a révélé qu'il aurait pu rejoindre Liverpool, plutôt que l'OM, en 1997.





"J'étais très proche de rejoindre Liverpool et Tottenham. J'ai essayé pendant un mois la possibilité avec mon agent de signer pour Manchester United, mais cela ne s'est pas produit. Mais Liverpool était une réelle opportunité. Le manager de Liverpool, Roy Evans, m'a appelé quand j'étais en vacances l'été et m'a dit qu'il voulait que je rejoigne le club. J'ai dit : "OK, pas de problème." Après, je n'ai aucune idée pourquoi, cela ne s'est pas produit. Liverpool, à ce moment-là, je pense que ça aurait été un grand coup pour moi", a expliqué l'ancien international italien lors d'un entretien accordé à The Athletic.



Penna Bianca a finalement porté le maillot de l'OM jusqu'en 1999. Il a marqué 30 buts en 84 apparitions, toutes compétitions confondues.