Mercato : Niang ouvre la porte à l'OM

Mbaye Niang (25 ans) a avoué qu'il se verrait bien défendre les couleurs de l'OM, lors des prochaines saisons.





"L'intérêt de l'Olympique de Marseille, c'est vraiment flatteur pour moi. Cela veut dire que je fais de belles choses. Si demain on me dit que l'OM me veut, la question elle se pose, tu réfléchis parce que Marseille c'est un grand club, c'est un club qui mérite d'être respecté aujourd'hui en France", a déclaré le Rennais lors d'un live Instagram.





"Je ne serais pas insensible"

Il ne se projette pour l'instant pas, mais avoue être prêt à discuter avec le club olympien : "Aujourd'hui, je suis concentré sur le Stade Rennais parce qu'il nous reste encore de belles choses à vivre cette saison. Après si un club comme l'Olympique de Marseille venait demain sonner la charge pour essayer de me recruter, je ne serais pas insensible. Il faudra prendre le temps et le moment venu, voir ce qu'on décidera."



Niang, dont le nom a souvent été associé à l'OM, a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1, cette saison.