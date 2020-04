Quand Dassier confondait Niang et Kaboré...

Mamadou Niang s'est remémoré le jour où Jean-Claude Dassier l'a confondu avec Charles Kaboré, dans le vestiaire de l'OM.





"Dassier, quand on a fait 5-5 face à Lyon, à Gerland, il est venu dans le vestiaire et m'a appelé Kaboré, alors que j'étais capitaine de l'OM ! Je lui ai dit : 'pardon, mais je suis attaquant et capitaine de ton équipe et tu ne connais pas mon nom ?' Il nous a confondus ! Il ne connaissait pas les noms", a révélé le Sénégalais lors d'un live sur Instagram.



Niang a marqué 100 buts et délivré 30 passes décisives en 227 apparitions sous le maillot phocéen, de 2005 à 2011.