Waddle retente la coupe mulet

Chris Waddle a profité du confinement pour se refaire la coupe mulet, comme à la fin des années 80.





Sur Twitter, l'ancien joueur de l'OM a publié une vidéo pour appeler au respect du confinement et présenter sa nouvelle coupe de cheveux : "J'espère que tout le monde respecte les règles. Moi, c'est ce que je fais, et regardez ce qui est arrivé", a déclaré l'Anglais.





Just a quick message from me #StayHomeSaveLifes pic.twitter.com/wuy10HE93C