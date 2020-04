Zanon : "Deschamps était un vicelard"

Jean-Louis Zanon, qui a défendu les couleurs de l'OM de 1984 à 1987, n'a pas mâché ses mots à l'égard de Didier Deschamps.





"Le méchant, il y en avait deux types : celui qui l'était par nature et se donnait le droit d'être lâche avec un tacle par-derrière, et celui par destination, qui devait se forcer à l'être, car il défendait. Cela le rendait très maladroit. Et puis, il y avait des joueurs comme Didier Deschamps, méchant par nature et par destination. Ça ne paraissait pas, mais c'était un vicelard. Je l'ai été aussi. Il se faisait respecter en mettant intelligemment la semelle", s'est remémoré l'ancien milieu de terrain dans les colonnes de L'Équipe.



Pour rappel, Deschamps est arrivé à l'OM en 1989 et y est resté jusqu'en 1994, hormis un prêt à Bordeaux en 1990-1991.