FIFA 20 : l'OM parmi les 20 clubs retenus

L'OM participera à un tournoi FIFA 20 mettant aux prises 20 clubs européens, dans un but caritatif.





EA Sport a communiqué la liste des clubs qui vont participer à son tournoi FIFA 20 : AIK Fotboll, Ajax Amsterdam, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Brondby, Chelsea, Copenhague, Djurgardens, Helsinki, Liverpool, Manchester City, Lyon, OM, PSG, Porto, PSV Eindhoven, Real Madrid, AS Rome, Tottenham et Valence. Et Saif-Eddine Khaoui représentera notamment le club phocéen.



1 million de dollars seront ainsi reversés aux communautés vulnérables les plus affectées par le coronavirus. Les rencontres se tiendront du 15 au 19 avril.