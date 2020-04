Mercato : Man City prêt à passer à l'action pour Kamara ?

Manchester City envisagerait de faire une proposition pour recruter Boubacar Kamara (20 ans).





Selon les éléments rapportés par le Daily Express, les Citizens apprécient beaucoup le profil du défenseur de l'OM. Ils pourraient faire une offre de 30 millions d'euros pour s'attacher ses services, en vue du prochain mercato. Le média indique qu'un émissaire a déjà supervisé le Phocéen, qui serait aussi sur la short-list de West Ham, Chelsea et du Real Madrid.



On peut imaginer qu'il sera compliqué pour les dirigeants olympiens de le retenir, et d'autant plus compte tenu de la situation financière du club.